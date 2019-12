Una settimana per decidere il futuro di Pedro, le opzioni

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la punta brasiliana della Fiorentina ha sette giorni di tempo per convincere Iachini ed il suo staff durante l’allenamento. Dopo aver perso la maglia della nazionale under 23 del suo paese a causa dello scarsissimo minutaggio, da lui è attesa una reazione di orgoglio. Iachini sarà l’ago della bilancia, a lui il compito di valutare la soluzione migliore per rilanciare la crescita del ragazzo, la permanenza a Firenze oppure un prestito per farsi le ossa. Le pretendenti sul mercato non mancano, con Sporting Braga e Besiktas in prima fila.