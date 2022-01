Una poltrona per due: Cabral sfida Piatek. E la concorrenza farà bene

Il 433 è sacro: ci sarà spazio per un solo centravanti

In una Fiorentina che si appresta a mettere a punto gli ultimi accorgimenti in uscita sul mercato, c'è certamente una certezza per il futuro: il 433 di Vincenzo Italiano. La conseguenza è che Piatek e Cabral si giocheranno il posto da centravanti cercando di riprodurre i movimenti di Vlahovic, se non la sua efficacia sotto porta. Anche la punta sarà chiamata a moltiplicare il proprio impegno dinamico sapendo che in panchina c’è una riserva più che all’altezza. Una situazione completamente ribaltata rispetto ad un mese fa, con Kokorin mai lontanamente in grado di mettere in discussione il proprio dirimpettaio. A scriverlo è La Nazione in edicola oggi.