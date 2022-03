Una notte speciale. E se Allegri risparmiasse Vlahovic?

Domani Fiorentina-Juventus: non è una partita come le altre

" Una notte speciale ": titola così il Corriere Fiorentino in vista della partita di domani sera tra Fiorentina e Juventus. Riportiamo una parte dell'articolo che potete trovare integralmente nel quotidiano in edicola:

"Non è mai stata una partita come le altre, non lo sarà domani a poco più di un mese dalla partenza di Vlahovic. Fiorentina-Juventus è la Partita con la P maiuscola, lo ha ribadito la società ieri con un video sui propri canali social, anche se stavolta la gara del Franchi abbandona le logiche del campionato per abbracciare quelle del turno di Coppa Italia, una semifinale che può aprire le porte dell’ultima sfida prima del trofeo nazionale.

Non bastasse la posta in palio, anche il ritorno di Vlahovic in quello che è stato il suo stadio aggiunge rivalità a un match che può anche determinare una stagione, in un senso o nell’altro. Forse per questo, a Reggio Emilia, Italiano ha risparmiato qualche big mentre dall’altra parte Allegri dovrà valutare se giocarsi subito la carta Vlahovic o risparmiargli l’accoglienza dei tifosi viola, ma di certo sarà uno spettacolo per cuori forti".