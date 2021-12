Una Juventus “spuntata” insiste per Vlahovic: i bianconeri non si arrendono

La Juventus non si arrende e sogna ancora Vlahovic. Per la dirigenza bianconera lui è uno dei nomi in grado di salvare l'attacco di Allegri

Redazione VN

TuttoSport, questa mattina, sottolinea la carenza di gol in casa Juventus. La squadra di Allegri infatti ha realizzato 22 gol, la cifra più bassa rispetto alle prime 5 in classifica. Ecco che infatti la dirigenza bianconera si sta muovendo sul mercato per regalare ad Allegri un bomber in grado di invertire questo triste trend.

Tra i tanti nomi citati, Cavani, Haaland, non poteva mancare Dusan Vlahovic. Il numero 9 viola rimane uno degli obiettivi in casa Juventus, nonostante tutte le difficoltà del caso. Il serbo piace ma Commisso non sembra intenzionato a fare sconti, soprattutto alla "Vecchia Signora". La Juventus sogna e ci prova ma, almeno per ora, dovrà continuare soltanto a sognare.