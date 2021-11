Una Fiorentina rattoppata affronta il Milan per sfatare il tabù delle big

Viola in emergenza ma con un obiettivo: battere una delle grandi del nostro campionato

Infortuni a profusione, voci che si rincorrono su presunti interessi di fondi arabi: l'avvicinamento a Fiorentina-Milan non è stato tranquillissimo per i gigliati. Serve, però, sgomberare la testa dai pensieri e concentrarsi sulla sfida di stasera contro il Diavolo al Franchi. La speranza è quella di rompere la maledizione delle big, con cui i Viola hanno perso 5 match su 6, davanti ai 30.000 del Franchi. "Quest’ultimo è una specie di complesso, anche perché proprio contro le squadre più forti la Fiorentina ha cercato salti di qualità che non le sono riusciti, oppure sono rimasti a metà (specialmente contro Inter e Napoli, quanti rimpianti) disinnescando progressi che avrebbero potuto rafforzare ancora di più l’identità del gruppo", scriva La Nazione. I gigliati si presentano in emergenza totale per quel che riguarda gli infortuni e incontrare la capolista proprio oggi è davvero una circostanza sfortunata.