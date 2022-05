“Un undici in bilico”: la Juve ultimo atto per una squadra intera?

Un'intera squadra in bilico: Odriozola, Milenkovic, Callejon etc. per molti della Fiorentina con la Juve sarà l'ultima in maglia viola

Redazione VN

C’è una Fiorentina intera, esattamente 11 giocatori, che domani potrebbe recitare l'ultimo atto in maglia viola e poi salutare. La Nazione si occupa stamani dell'undici in bilico, alla ricerca della conferma per non fare la valigia. Si parte dal punto interrogativo su Terracciano, mentre il domani di Dragowski parla già chiaramente un’altra lingua: quella inglese del Southampton. In difesa sono tanti gli instabili, a cominciare da Odriozola, il cui ritorno al Real ha una quotazione molto bassa. Capitolo Milenkovic: la soluzione per il serbo è nel rinnovo, in caso di mancato accordo sarà cessione. E Nastasic? Il centrale è disperso da svariate settimane, salvo conferme a sorpresa, la sua seconda avventura a Firenze è da dichiararsi chiusa.

Nel mezzo ci sono Maleh, Duncan che non dovrebbero essere fra i viola che saluteranno, sabato sera. A meno che la Fiorentina non scelga di mandare a giocare uno dei due per liberare un posto ad un altro mediano. Quindi Torreira. La società può far valere il riscatto da 15 milioni entro fine mese. Difficile immaginare la squadra viola senza di lui, ma visto che l’automatismo fissato con l’Arsenal non è ancora scattato, la soluzione del rebus potrebbe essere a sorpresa. Infine il reparto offensivo: Callejon ornerà a casa, in Spagna. Saponara è in bilico. Potrebbe rinnovare il contratto o cedere alla corte di Sarri e scegliere la Lazio. Kokorin ha un contratto lungo, ma si continua a lavorare alla rescissione. Piatek? La strada sembra segnata: se l’Hertha accetta il rinnovo del prestito, il Pistolero sarà a Firenze ancora un anno, altrimenti niente riscatto e ritorno in Germania.