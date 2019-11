Un tuffo nel passato: quando a Verona decise la tripletta del sostituto di Batistuta

26 aprile 1992: il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi ci riporta indietro di ventisette anni, per rivivere Verona-Fiorentina, a cinque giornate dalla fine di quel campionato. Gli scaligeri in difficoltà ricevevano una Viola orfana di Batistuta e senza problemi di classifica. L’assenza del Rey Leòn sembrava un ostacolo insormontabile, ma fu proprio il suo sostituto, Marco Branca, fin lì autore di due soli gol, a decidere la sfida con una tripletta, sulle assistenze di Iachini, Dunga e Mazinho. Niente da fare per il Verona di Stojkovic, Raducioiu e dell’ex Celeste Pin. La Fiorentina avrebbe poi chiuso dodicesima, mentre il Verona sarebbe infine retrocesso in Serie B.

