Un traghettatore fino a giugno, poi Spalletti o Emery. Solo Montella può cambiare la storia

Quale soluzione per l’immediato per la panchina della Fiorentina? La Nazione si interroga su Vincenzo Montella, con la speranza che Inter e Roma possano trasformare la scena attuale. Il tecnico è ovviamente sotto esame ma l’esonero non è programmato, anche se i due match che chiuderanno il 2019 saranno due esami complicati. Per il quotidiano è complicata anche l’eventuale successione, visto che il Napoli ha scelto Gattuso: Ringhio piaceva a Commisso, che non lo vedeva come un semplice traghettatore. Ruolo che rischia di diventare una soluzione che la Fiorentina potrebbe utilizzare per poi pianificare il futuro e si sposa invece con figure come Prandelli, Iachini e Guidolin. Per la prossima stagione poi ci sarà l’assalto a Unai Emery, che dopo l’esonero dall’Arsenal potrebbe accettare un progetto in prospettiva come quello della Fiorentina. Senza trascurare l’opzione Spalletti, che va verso l’ultima stagione di legame con l’Inter e potrebbe risolvere più facilmente il contratto.