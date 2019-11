Un talento in rampa di lancio: Castrovilli sogna da grande

Soltanto dieci gare di Serie A sono servite a Gaetano Castrovilli per prendersi il centrocampo della Fiorentina e per portare su di sè gli occhi e le attenzioni degli esperti e delle grandi squadre. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina sottolinea come il numero 8 della Fiorentina stia bruciando le tappe fin dal primo giorno di ritiro, conquistando mister Montella prima e la piazza viola poi. Intanto il suo valore di mercato continua a salire a suon di prestazioni (per il quotidiano si parla di oltre 30 milioni di euro) in attesa della chiamata in Azzurro. Castrovilli nel frattempo continua a lavorare e a carpire i consigli di chi ha più esperienza di lui, come il fuoriclasse viola Franck Ribery, a cui nella trasferta di Sassuolo ha dedicato il gol del momentaneo pareggio. Castrovilli si va ad aggiungere alla lista di giovani viola visionati dagli osservatori viola.