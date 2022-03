Un segnale per l’Europa. Col Bologna non ci sono alternative ai tre punti

La Fiorentina è "condannata" a vincere per mantenere accesa la fiammella europea

"Non ci resta che vincere", potrebbe esser questo il titolo di una partita che per la Fiorentina sa tanto di appuntamento col destino. Come scrive il Corriere Fiorentino, i viola vengono da un punto raccolto in due partite e il rischio di far scappare Roma e Lazio c'è. Le romane hanno iniziato a correre e per questo è fondamentale ritrovare i tre punti e restare agganciati al treno che vale l’Europa. Secondo Italiano - si legge - per la Fiorentina la situazione è simile a quella del girone ma stavolta per continuare a sognare non esistono alternative al risultato pieno. Il rischio per i viola è che pian piano si faccia largo la frustrazione e che, perdendo contatto con l’alta classifica, possa subentrare anche un po' di delusione.