Un punto in un mese, Montella è in bilico. Torna di moda il nome di Gattuso

Nelle prossime ore Rocco Commisso dovrà decidere se confermare Montella o sostituirlo. Novembre è stato nerissimo per la Fiorentina (solo un punto con il Parma) e come riporta il Corriere Fiorentino al suo posto si fa già il nome di Rino Gattuso per sostituirlo. Nell’immediato post partita la società non ha preso una decisione sull’eventuale esonero, ma una riflessione è d’obbligo: i mugugni dei tifosi sono tutti indirizzati verso l’Aeroplanino, che aveva illuso con una serie di risultati utili consecutivi cancellati dalla striscia successiva delle ultime cinque partite. Su 21 partite da quando è tornato, Montella ne ha perse 11: ieri il tecnico si affannava in panchina e scaldato più del solito e ha buttato dentro tutti gli attaccanti. Una mossa dettata dalla frenesia di raddrizzare gli eventi piuttosto che improntata ad un preciso canovaccio tattico.