Un parapiglia più che un match: Dragowski si fa avanti nella sfida made in USA

Italiano si affida al portiere polacco per battere ancora Gasperini

L'Atalanta appena diventata americana fa visita alla Fiorentina che americana lo è da due anni e mezzo. Gasperini, intanto, cova voglia di vendetta dopo due ko mal digeriti: gli mancano gli attaccanti, ma questo non sembra deconcentrarlo. Italiano oggi recupera anche Torreira e Bonaventura aggiungendo quadratura al centrocampo. La Nazione sostiene che a mezzogiorno e mezzo ci si aspetti un parapiglia più che un match, essendo i due allenatori inclinati verso l’agonismo puro con aggiunta di un gioco molto propositivo. C'è Dragowski in porta complice la tonsillite per Terracciano: fra i pali, Drago è uno dei migliori. Occhio semmai ai tempi nelle uscite da difensore aggiunto e alla precisione nel giro palla.