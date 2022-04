Un occhio al campo: Alvaro e Jack verso il rientro, ma senza rischiare

Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi. Sotto osservazione le condizioni di Odriozola e Jack in vista del match contro il Venezia, ma con un occhio alla Juventus

Oggi alle 11 la Fiorentina tornerà ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa da Italiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, non tutti i giocatori però sono rimasti a casa. Infatti, Odriozola, Nastasic e Bonaventura si sono ritrovati al centro sportivo per continuare il loro percorso per il rientro in squadra. Italiano vorrebbe averli già a disposizione per il match di sabato contro il Venezia, ma la sensazione è quella di non rischiare in vista del match contro la Juventus del 20 Aprile. Tornerà invece Torreira dopo la squalifica che gli ha impedito di partecipare alla gioia viola contro il Napoli.