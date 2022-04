Un mese in apnea: sei partite, ma solo due sono proibitive per i viola

Il calendario è fitto ma non ingeneroso con la squadra di Italiano

Il mese di aprile sarà fitto d’impegni e decisivo in termini di risultati. Ne è sicuro il Corriere Fiorentino, che scandisce il calendario della Fiorentina nel mese appena iniziato. Dalla gara di domenica contro l’Empoli fino all’ultima di campionato contro la Juventus, l’obiettivo è quello di centrare un traguardo che nessuno avrebbe pronosticato. Se poi dovesse aggiungersi anche la finale di coppa contro una delle due milanesi, va da sé che l’annata diventerebbe ancora più positiva, e l'Europa sarebbe raggiungibile anche a prescindere dalla classifica. Sarà necessario essere più concreti in zona gol per poter competere fino in fondo con Lazio e Roma. Le avversarie di aprile sembrano tutte alla portata dei viola, Napoli in campionato e Juventus in Coppa escluse. Contro Empoli, Venezia e Udinese, la Fiorentina potrà contare su un Franchi aperto al 100% , mentre l’altra trasferta in Campania, a Salerno, rappresenta un esame di maturità al cospetto di una squadra praticamente già condannata alla retrocessione.