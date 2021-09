Un mese duro tutto d’un fiato, aumenta la fiducia. L’ora dei big match al Franchi

La Fiorentina è già al lavoro per preparare la trasferta di sabato prossimo a Genova. E parte la corsa al biglietto per l’Inter

Il Corriere Fiorentino analizza la classifica della Fiorentina in relazione all'inizio di campionato che hanno affrontato e che dovranno affrontare i ragazzi di Italiano. Sei punti nelle prime tre partite, cinque gol segnati, altrettanti subiti. A dispetto delle previsioni relative a un avvio di campionato in salita la Fiorentina si gode una classifica più che soddisfacente, motivo di ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni.