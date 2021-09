Un mercato senza soldi: la Fiorentina ha interpretato bene i tempi, può stupire

Enzo Bucchioni tira le somme e dà un giudizio positivo all'operato della società viola, date le circostanze

Il saper fare le squadre senza soldi o quasi è stato la prerogativa di questa sessione di calciomercato. "L'arrangiarsi (in senso buono), la valorizzazione delle idee, tutte robe insolite per chi era abituato ad aprire il portafogli senza ritegno, a spendere per spendere e spesso dilapidare per dilapidare. Morale, il calcio ha stretto la cinghia e in alcuni casi l'ha stretta bene". E' quanto scrive il giornalista Enzo Bucchioni sulle pagine de Il Tirreno. La Fiorentina, si legge, potrebbe essere la rivelazione della stagione: ha fatto un ottimo mercato, tenuto i big e chiuso in attivo.