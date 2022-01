Un incidente di percorso e una rosa da sfoltire: tra cessioni e opportunità

Una sconfitta come incidente di percorso. Questa è la speranza della Fiorentina che per rialzarsi è pronta a passare anche dal mercato

Come riportato da Repubblica, il mercato della Fiorentina è iniziato col botto ma ciò non significa che sia finito. Ci sono alcune situazioni che riguardano le cessioni, da sistemare. Per esempio, Italiano non sembra considerare granché Nastasic che con una sola presenza rimane il giocatore meno utilizzato. Inoltre, le prestazioni di Igor, nonostante la fiducia del mister, non stanno convincendo. Chissà se il mercato potrà essere un occasione per rinforzare una difesa in difficoltà. A Centrocampo Benassi e Amrabat sono destinati all'addio mentre, nonostante le ultime voci, Castrovilli non si muoverà anche se Italiano aspetta uno scatto d'orgoglio dal numero 10 viola. L'attacco ormai è al completo, con Ikonè che andrà a formare il tridente titolare con Saponara insieme a Sottil come degni sostituti. Insomma, gli incidenti servono per capire come una persona si rialzi dalle difficoltà, vedremo se dal mercato arriverà una mano per rialzare questa Fiorentina.