“Un futuro da scrivere”: non solo Vlahovic, Ribery fa ammonire mezza Lazio

Insieme alla prolificità di Vlahovic si è rivisto un Ribery al centro della gara che ha costretto all'ammonizione metà difesa della Lazio

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport leggiamo un'analisi della vittoria della Fiorentina sulla Lazio. A deciderla è ancora una volta Vlahovic , con la doppietta che lo proietta nella storia dei bomber gigliati e consente alla Fiorentina conquistare tre punti d'oro nella corsa salvezza. Agganciato Lukaku a quota 21 marcature, al secondo posto nella classifica dei cannonieri. Da oggi, con la salvezza praticamente acquisita entrerà in campo il presidente Commisso per cercare di convincere il suo pupillo ad allungare il contratto e a sposare il futuro progetto della Fiorentina.

Nella scia di Dusan altri grandi protagonisti in viola. Uno in particolare Franck Ribery. Sempre nel cuore della gara, capace di far ammonire due avversari e di aiutare la squadra nei momenti difficili. Anche per lui c’è un futuro da scrivere. La Lazio, invece, si allontana forse in maniera definitiva dalla zona Champions.