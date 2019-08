Un ex viola pronto ad accasarsi alla Spal. E Semplici ne vorrebbe pure un altro

“Rinforzi cercasi“, scrive il Corriere dello Sport in merito al mercato della Spal. Venduti Antenucci e Lazzari, gli estensi adesso sono in moto per rinforzare la squadra da consegnare a Leonardo Semplici, per tentare l’ennesimo miracolo-salvezza. Il calciatore più vicino a vestire la maglia del club emiliano è sicuramente l’ex viola Nenad Tomovic, pronto a salutare il Chievo per giocare nuovamente in Serie A. Il tecnico toscano avrebbe voluto con sé anche El Khouma Babacar, ma in questo caso la trattativa è più complessa, anche per colpa del forte interessamento del Lecce riguardo al senegalese.