Un centrocampo col fattore B: spunta Biglia fra i candidati

Resta da costruire soprattutto il mercato a centrocampo per la Fiorentina. Il Corriere Dello Sport questa mattina riparte proprio dal fattore mediana, sottolineando come della vecchia squadra siano rimasti sostanzialmente soltanto Benassi e Dabo, con il francese nemmeno troppo sicuro di restare. Il sogno si chiama Lucas Biglia: l’italo-argentino ha un contratto con il Milan fino al 2020 e la carta d’identità parla chiaro a 33 anni. (LA SCHEDA) Si tratta di un giocatore di esperienza ma anche di grande tecnica, che potrebbe rappresentare un faro vero e proprio per il centrocampo di Montella. Uno alla Pizarro, per intendersi. Non sarà facile portarlo a Firenze, ma l’essere al centro di un nuovo progetto e il muoversi in anticipo potrebbero essere carte a favore dei viola. Che intanto continuano a pensare anche a Bertolacci, con Bennacer in pole e un accordo fra le società già trovato. Un vero e proprio Fattore B, quindi, per la Fiorentina che verrà.

Più defilato e quasi tramontato, invece, il suggestivo ritorno di Borja Valero: servirebbero 3-4 milioni per il solo cartellino oltre a un ingaggio alto.