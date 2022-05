Un australiano a Firenze: la storia da incubo di Joshua Brillante

Brillante, cronaca di un'avventura da dimenticare

Joshua Brillante, un nome che farà rivivere ricordi, pochi, al tifo viola. La Nazione riporta quest'oggi la storia di questo centrocampista australiano, che vide trasformarsi il sogni di Firenze in un incubo. Estate 2014, Brillante arriva dal Newcastle Jets per appena un milione di euro, firmando un contratto di tre anni. Vincenzo Montella non aspetta nemmeno un momento e lo butta subito in campo all'Olimpico di Roma contro i giallorossi, gara valida per la prima giornata di campionato. La sua prestazione è un disastro, tanto che l'allenatore non lo prenderà più in considerazione. Così, il centrocampista viene ceduto in prestito all'Empoli per cercare di rilanciarlo, ma niente da fare. Una presenza e ritorno alla base dopo 6 mesi. La Fiorentina prova a girarlo al Como, in serie B, dove rimarrà fino alla fine del suo contratto viola. Si conclude così la non invidiabile esperienza di un australiano a Firenze.