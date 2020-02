Un anno dopo: i tifosi dell’Atalanta fino in fondo: “Post Fiorentina in Coppa Italia, in 12 mesi nessuna chiarezza”

In seguito ai fatti del 27 febbraio dell’anno scorso, data della semifinale di andata della Coppa Italia, i tifosi dell’Atalanta chiedono giustizia. I fatti sono noti: 23 pullman di ritorno da Firenze verso Bergamo vennero fermati e i sostenitori della Dea presi a manganellate. O almeno, questa è la versione degli atalantini, mentre le forze dell’Ordine sostengono che siano stati proprio gli ultras a costringere gli autisti alla fermata. Nessuno ha più fatto chiarezza, per la delusione di molte persone, come afferma il legale Federico Riva. “A Firenze dovrebbero indagare sul comportamento degli uomini delle forze dell’ordine. Hanno avuto dodici mesi per farlo, e in questo lasso di tempo hanno operato questa ricostruzione fantasiosa”, riferendosi al collegamento di 28 ragazzi al Mandela Forum con quanto successo in autostrada. Per i 15 daspati, c’è all’orizzonte il ricorso alla Cassazione. Lo riporta Tuttosport in edicola oggi.

