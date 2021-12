Un anno dopo è di nuovo Sassuolo: Vlahovic chiamato a chiudere il cerchio

Il serbo rivede neroverde al Franchi, il ricordo di una serata a suo modo storica

La Nazione ricorda il giorno in cui Vlahovic si è sbloccato, proprio un anno fa, un giorno di più. "Era il 16 dicembre, la Fiorentina boccheggiava negli ultimi posti in classifica e Junior Traoré del Sassuolo segnò quasi subito infilandosi fra Milenkovic e Dragowski, nell’occasione imbambolati assai". La Fiorentina era impaurita. Fino a quando Ribery innescò un tentativo maldestro di break da parte di Locatelli. Rigore. Era il 35’, pochi secondi più tardi Vlahovic si presentò sul dischetto. In realtà non è ancora noto se il rigorista designato fosse lui, ma nessuno ebbe qualcosa da ridire, forse perché quel rigore era pesantissimo. Sinistro rasoterra quasi centrale, con il portiere proiettato verso il palo. Oggi bisognerebbe ripensare alla situazione sportivamente drammatica, o quasi, che la Fiorentina stava vivendo quella sera, considerato che nelle 5 partite precedenti aveva messo insieme solo 4 punti: da lì cominciò il decollo del serbo. In un anno la vita di Dusan si è completamente capovolta, quella della Fiorentina anche.