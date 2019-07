Un americano a Firenze, Miazga nel mirino

Matthew Miazga (LA SCHEDA), che domani compirà 24 anni, è un difensore della nazionale americana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, piace molto alla dirigenza che nella persona di Barone sta parlando con il Chelsea per abbassare la richiesta di 20 milioni di euro. L’eventuale approdo in maglia viola consentirebbe di ottenere due risultati: accontentare Montella regalandogli un centrale capace di difendere ed impostare, ed aprire al marketing viola un’altra strada negli States. I Blues non sembrano intenzionati a tenerlo in squadra, ma non vorrebbero darlo in prestito. Dopo averlo acquistato nel gennaio 2016 per 4.5 milioni di euro dai New York Red Bulls, intendono concretizzare una ricca plusvalenza. Su di lui si è concentrato l’interesse del Brescia e di un club turco, il Goztepe ma tutto è fermo ormai da tempo. L’ultima stagione di Miazga è stata complicata, trascorsa in mezzo alle difficoltà fra Nantes e Reading. Firenze lo affascinerebbe.