Un altro Thuram sui taccuini viola dopo anni: mercato, adesso si punta Marcus

Marcus Thuram, figlio di Lilian, che gioca nel Borussia Monchengladbach, in Germania, è finito nel mirino della Fiorentina ventisei anni dopo la soffiata inascoltata di Antognoni alla società gigliata sul padre. A rivelarlo è La Nazione, che snocciola i numeri di Marcus: 8 gol in 27 gare, l’ultima ieri contro il Leverkusen. Destro che gioca sull’esterno sinistro, era stato seguito già prima dei tempi di Guingamp, ma adesso il momento è propizio, perché il valore è sceso da 20 a 15 milioni a causa della pandemia. Anche Juve, Inter e Roma sarebbero interessate, ma le valutazioni vanno rimandate, come nel caso della Fiorentina, a quando sul fronte partenze ci saranno meno nebbie. Solo allora si potrà pensare ai contatti con Mino Raiola e il suo ragazzo, che pare avere l’Italia nel destino.