Nel pezzo di analisi sul momento della Fiorentina, Repubblica si sofferma anche su cosa succederà in futuro. L’idea della società è di ripartire nel prossimo campionato con un allenatore forte. Uno alla Spalletti, che sia scelto e non ereditato dalla gestione precedente come accaduto con Montella. Inoltre, ci sarà l’eventuale cessione di Federico Chiesa: il ricavato, come ha fatto il Cagliari quando ha venduto Barella, sarà utilizzato per rinforzare tutta la rosa.