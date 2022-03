Umiltà e sacrifico, semplicemente Terracciano: il valore aggiunto dei viola

Da riserva a numero 1. Questa è la storia di Terracciano, valore aggiunto della Fiorentina, dimostrazione di sacrificio e umiltà

Da secondo a primo, da riserva a titolare, da portiere a valore aggiunto. Questa è stata la trasformazione di Pietro Terracciano , che sul segno dell'umiltà e del sacrificio si è guadagnato e soprattutto, meritato, il posto da titolare in questa Fiorentina . Non solo i gol fatti, anche quelli evitati diventano un fattore decisivo e "San" Pietro lo ha dimostrato.

Il Corriere dello Sport, elogia il percorso di crescita del portiere viola. Il classe 90' ha sfruttato la stagione travagliata di Dargowski per farsi trovare pronto quando veniva chiamato in causa. Sono 25 su 27 le gare giocate da titolare, numeri tutt'altro da riserva. Anche le panchine però, è sono state importanti, sono state addirittura 37 consecutive in campionato tra il 31 marzo 2019 e l’1 luglio 2020, dietro Lafont prima e lo stesso Dragowski. Osservare, con umiltà e crescere con la consapevolezza di chi sa di poter dare qualcosa a questa squadra. Insomma, in questo modo Terracciano è diventato da essere "un" portiere della Fiorentina a il "portiere" della squadra di Italiano. Eccolo il valore aggiunto dei viola. Se il sogni europeo ha forti basi per questa squadra, è merito anche dei guantoni del numero 1 della Fiorentina.