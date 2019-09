Ululati a Dalbert, supplemento d’indagine: la Procura Federale vuole vederci chiaro

“Supplemento d’indagine”: apre così il Corriere Fiorentino sul caso degli ululati razzisti a Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. Il Giudice Sportivo ha comunicato di voler approfondire la vicenda per capire come sono andati i fatti e decidere quali provvedimenti adottare. La posizione della Fiorentina è chiara da tempo: Commisso ha ribadito di essere contro ogni forma di razzismo e discriminazione e, che siano stati pochi o tanti, la solidarietà per il brasiliano della Viola è arrivata da più fronti.

L’Atalanta ha condannato sul proprio sito l’accaduto – andando di fatto contro alle parole di Gasperini – così come il sindaco di Parma Pizzarotti, Ancelotti e Nicchi. Una condanna totale, con il numero 1 degli arbitri che ha elogiato il comportamento di Orsato.