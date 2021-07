Ultimo allenamento a Moena, poi rientro a Firenze. Il programma

Il cammino estivo dei viola verso l'inizio degli impegni ufficiali: nel weekend di Ferragosto contro l'Ascoli in Coppa Italia

Ultimo allenamento a Moena, poi la Fiorentina farà rientro a Firenze. Vincenzo Italiano concederà un paio di giorni di riposo a tutti i giocatori e l’appuntamento al centro sportivo Astori è fissato per martedì. In queste ore - come riporta La Nazione - stanno rientrando anche i sudamericani impegnati con le rispettive nazionali in Coppa America. C’è Martinez Quarta, già in “bolla” e al lavoro con un piano di allenamento personalizzato e entro lunedì si attendono gli altri, anche se serviranno i sette giorni prima di ricongiungersi al resto della squadra. Aspettando l’inizio ufficiale della nuova stagione col debutto in Coppa Italia previsto per il week end di Ferragosto, i viola torneranno in campo per un nuovo test tra una settimana, il 7 agosto, al Franchi con l’Espanyol, sfida annunciata dalla Spagna ufficializzata in queste ore, come l’altro test a distanza di 24 ore, per permettere a tutti i calciatori di mettere il giusto minutaggio nelle gambe anche in vista del debutto in campionato, il 22 agosto all’Olimpico con la Roma.