Ultimi giorni di mercato: i nomi per sostituire Chiesa. Per De Paul l’Udinese chiede 40 milioni

Ultimi giorni di mercato frenetici per la Fiorentina con il possibile addio di Federico Chiesa a Firenze ed i colori viola. La società viola di fronte ad un ipotetico scenario deve tutelarsi e secondo La Repubblica avrebbe più ‘piste’ da percorrere. Callejon rappresenta la soluzione migliore a livello tattico per Iachini.

C’è anche Gerard Deulofeu, esterno d’attacco ex Milan che non ha lasciato un brutto ricordo a Milano. Se Chiesa dovesse esser ceduto alla Juventus, la società viola tornerà alla carica per Piatek dell’Hertha Berlino e per De Paul dell’Udinese. Per il polacco servono almeno 20 milioni per avviare la trattativa, mentre per l’argentino invece l’Udinese chiede il doppio.

Capitolo difesa: anche capitan Pezzella non sembra esser sicuro della sua permanenza in viola. La Fiorentina dal canto suo si è aggiudicata le prestazioni di Martinez Quarta. Se il capitano decidesse di prolungare la sua esperienza in viola, allora l’indiziato numero uno per una cessione sarebbe Federico Ceccherini.