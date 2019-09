“Ultimi e felici”. La Fiorentina non vince, i tifosi restano sereni, ma Montella…

I numeri sono da paura, perché l’ultima vittoria risale a oltre sette mesi fa. Quella casalinga è datata addirittura dicembre e Montella non ha ancora portato i tre punti da quando è tornato. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina è ultima ma serena, e nonostante la città ami dividersi su qualsiasi tema, le gente è schierata al fianco della proprietà e di Chiesa e compagni. Un atteggiamento dovuto certamente al cambio di proprietà, visto che Commisso e Barone hanno riportato entusiasmo e sono amati in maniera incondizionata a Firenze: hanno già vinto laddove i Della Valle avevano fallito.

E gli americani per ora sono stati di parola: non parliamo di obiettivi, ma intanto il monte ingaggi è cresciuto da 36 a 55 milioni, Chiesa non è stato ceduto e Joe Barone continua a lavorare ventiquattrore al giorno per far crescere la Fiorentina. Chi resta nel mirino della critica è Montella, reo di aver gestito male i cambi contro l’Atalanta. L’ultimo posto in classifica è figlio di un calendario assurdo e il tecnico qualche idea nuova l’ha lanciata (Chiesa-Ribery davanti) ma per la Rosea sarebbe assurdo non dare tempo all’Aeroplanino di dare la sua impronta definitiva.