Ultimi due giorni di quarantena, giocatori al lavoro a casa: lo staff di Iachini segue via Skype

Venerdì finirà la quarantena della Fiorentina. I giocatori sono al lavoro a casa, i più fortunati anche negli spazi del proprio giardino. Lo staff di Beppe Iachini segue tutto via Skype, controlla come vengono svolti gli esercizi. La società ha fornito un programma di lavoro ed una dieta preparata dal nutrizionista del club. Una volta terminato l’isolamento, i giocatori non potranno tornare a lavorare al centro sportivo ma continueranno a farlo da casa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.