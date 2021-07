Ultima settimana a Moena, poi la ripresa degli allenamenti al CS. Il programma

La stagione viola inizierà ufficialmente in Coppa Italia contro l'Ascoli, nel weekend di Ferragosto

Ancora una settimana di lavoro in Val di Fassa, poi il count down per l’inizio della nuova stagione, con il primo match di Coppa Italia che si disputerà nel week end di Ferragosto, potrà davvero iniziare. E’ verosimile immaginare che, al rientro a Firenze, sabato 31, al gruppo possano essere concessi un paio di giorni di riposo. La squadra ricomincerà ad allenarsi al centro sportivo Astori i primi giorni di agosto, quando si uniranno anche i giocatori che sono stati impegnati più a lungo con le rispettive Nazionali, dagli argentini che hanno vinto la Coppa America a Castrovilli campione d’Europa fino a Pulgar. All’appello, manca ancora Amrabat che nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema di pubalgia. Le sue condizioni vengono monitorate (a distanza) con cadenza quotidiana, in attesa di capire con maggiore precisione quando potrà davvero mettersi a disposizione del nuovo allenatore. All’inizio si erano ipotizzate due settimane di stop, dunque fino a fine luglio: in queste ore si capirà se occorrerà qualche giorno in più o se l’iniziale tempistica immaginata potrà essere rispettata. (Lo scrive La Nazione)