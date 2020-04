Renzo Ulivieri scende in campo e fa sentire la voce dell’Aiac, l’associazione degli allenatori di cui è presidente. Lo fa inserendosi nella polemica tra la Serie A e l’Aic di Damiano Tommasi, dopo le schermaglie degli ultimi giorni. Il leader dei tecnici italiani si distacca dai toni forti usati nello scontro e propone una terza soluzione. Un’alternativa di merito e di metodo che tenga conto della situazione ancora critica in cui versa il nostro paese: “in questo momento delicato bisogna gestire la situazione con gli occhi di chi sta peggio”, le sue parole al Corriere dello Sport. Per Ulivieri è inutile usare modi e toni padronali, bisogna attenersi alle norme dello stato e della Figc, varate fin ora. La priorità, nella situazione d’incertezza attuale, è garantire la tenuta dell’azienda calcio. Questo significa tutelare chi ci lavora. migliaia di persone tra allenatori, preparatori, collaboratori etc. Sui redditi al di sotto le medie nazionali Ulivieri è intransigente: “non è ammissibile alcuna riduzione, per umanità e giustizia.” Per quanto riguarda i tecnici di A il presidente dell’Assoallenatori ricorda la natura individuale dei contratti di lavoro, così come per i calciatori. Riporta l’esempio di Sarri e dell’accordo con la Juve, per testimoniare l’impegno concreto dei tecnici della massima serie. Il giornale si concentra poi, sui 34 allenatori attualmente sotto contratto in Serie A (compresi gli esonerati). Il totale dei loro ingaggi ammonta a circa 60 milioni netti, con uno stipendio medio per allenatore di 1,7 mln. Naturalmente la forbice è ampia: si va dagli 11 mln percepiti da Conte, ai 300 mila di Longo, tecnico del Torino.