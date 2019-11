Udinese-Spal, arbitra Massa. La paura dei club: fu l’arbitro di Fiorentina-Napoli

“Udinese, arriva Massa: finora ha fatto solo disastri”: così il Messaggero Veneto in edicola quest’oggi. Secondo il quotidiano, l’arbitro più in difficoltà in questa prima parte della stagione è stato designato per Udinese-SPAL. La placida Udine e la “piccola” Ferrara – attacca il Messaggero – non spaventano come Fiorentina-Napoli, durante la quale ha letteralmente inventato un rigore a favore di Mertens, oppure Roma-Cagliari, quella della rete annullata a Kalinic per un fallo veniale e dell’espulsione al fischio finale di un Fonseca furioso. Nell’ultima uscita, Lecce-Samp, non ha concesso un rigore ai salentini.

