Udinese-Fiorentina, la partita degli attaccanti… e di un Eterno difensore

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che, dopo il 4 marzo 2018, il calendario sembra rendere omaggio ogni anno alla memoria del povero Davide Astori programmando Udinese-Fiorentina, la partita prima della quale se ne andò, nello stesso periodo: l’8 marzo lo scorso anno (0-0) e il 3 febbraio nel 2019 (1-1). Eppure, è la partita degli attaccanti: già cinque gol in cinque gare diverse per Vlahovic, mentre Gotti deve scegliere se affidarsi alla cabala, rammentando la doppietta di Okaka all’andata, o all’esperienza di Llorente, che proprio ai viola ha segnato il penultimo gol in Serie A. Chi vince fa un balzo importante verso la tranquillità.