Udinese-Fiorentina: la gara perfetta per il rush finale dei viola

Udinese-Fiorentina si gioca? Non si gioca? Per adesso, in vista di questo evento, ci si allena solamente. La Fiorentina con la sua rosa giovane ed i tanti talenti è pronta ad affrontare la squadra friulana. Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina diventa cinica nell’ultima mezz’ora di gioco tanto da realizzare il 53 % delle sue marcature totali. Sempre in quel lasso di partita, l’Udinese ha subito il 38 % delle reti fin qui subite. Statistiche alla mano sembrerebbe dunque l’avversario ideale per il forcing finale della squadra guidata da Beppe Iachini.

Insomma la trasferta di Udine sarà una partita volta alla pazienza dove nell’ultima parte di gara potrebbero esserci più episodi. Entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti per migliorare la propria posizione in classifica ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.