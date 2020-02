Udinese-Fiorentina di lunedì? Il problema è Juve-Milan di Coppa Italia

Per tutta la giornata di ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – si erano ipotizzati diversi scenari. Compreso quello di uno spostamento di Juventus-Inter, o magari di tutti gli incontri fissati a porte chiuse (quindi anche Udinese-Fiorentina, ndr) – in Lega uno degli imperativi è stato quello di non creare corsie preferenziali per un club o l’altro – alla giornata di lunedì. Ma bisognerebbe a quel punto trovare una data (e non si trova) per Juve-Milan di Coppa Italia.

MA UDINESE E REGIONE FRIULI INSISTONO PER GIOCARE DI LUNEDI’