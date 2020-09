Tuttosport: Torreira e De Paul restano i sogni, rinnovi dopo il mercato

Tuttosport ispeziona le possibilità della Fiorentina di arrivare a uno dei due sogni in mediana, Lucas Torreira o Rodrigo De Paul: per il primo dovrebbe partire Pulgar, mentre per il secondo, che richiede una spesa maggiore, Commisso dovrebbe privarsi di Chiesa o Milenkovic. Sul fronte interno, invece, l’obiettivo è annunciare i rinnovi di Castrovilli fino al 2025, di Pezzella per altre due stagioni e di Biraghi fino al 2024.

