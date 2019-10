L’edizione odierna di Tuttosport riaccende i riflettori su Federico Chiesa (QUI il suo report medico) e sul suo ventilato approdo in bianconero al termine della prossima stagione: il giocatore della Fiorentina non avrebbe cambiato idea sul suo futuro: la volontà è quella di unirsi ad un top club.

La Juventus può contare sui buoni rapporti con il padre agente (Enrico) e sul fatto che Chiesa non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, pertanto potrà tornare all’attacco in estate (sempre che Federico poi non rinnovi, argomento non ancora affrontato, per la verità).