Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina ha capito che molti dei suoi obiettivi primari rischiano di diventare irraggiungibili a causa dell’agguerrita concorrenza. Per la difesa il sogno Thiago Silva resta complicato, per il capitano del PSG è aumentato esponenzialmente l’interesse dei grandi club europei. Il suo futuro sarà deciso dopo la finale di Champions League che vivrà da capitano. Per quanto riguarda la suggestione Torreira, sempre secondo il quotidiano, il tecnico del Torino Giampaolo ha chiamato personalmente il giocatore per convincerlo ad abbracciare il progetto granata. I due sono molto legati, il periodo trascorso alla Samp è stato molto importante per il regista attualmente all’Arsenal. Anche la Roma osserva interessata. In conclusione, per Paredes la trattativa sembra quasi impossibile. Il centrocampista argentino ha attirato l’interesse di molte big disputando ottime gare in questo finale di stagione. Si vola ormai su cifre ed ingaggi fuori portata per la Viola.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA