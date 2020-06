Tuttosport, spunta una rivale per Esposito. La Fiorentina resta alla finestra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro del giovane talento dell’Inter Sebastiano Esposito è incerto. L’entourage del giocatore sta discutendo il rinnovo ma si registrano alcuni intoppi nella trattativa. Non è esclusa una cessione durante l’estate. Sulle sue tracce c’è il forte interesse dell’Atalanta di Gasperini, gli orobici avrebbero avanzato una richiesta ufficiale. La Fiorentina, scrive il quotidiano, resta alla finestra. Il giocatore potrebbe arrivare solo come contropartita in un eventuale affare Chiesa con i nerazzurri.