Petrachi, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Gaetano Castrovilli per la prossima estate. Il centrocampista gigliato ha lo stesso agente di Alessio Riccardi, promettente giovane di proprietà giallorossa. Quest’ultimo, in quello che potrebbe diventare un complicato intreccio di mercato, piace molto a Daniele Pradè ed in estate era stato vicino a vestire la maglia della Juventus. La valutazione del cartellino di Castrovilli è stimata, secondo il quotidiano, tra i 25 ed i 30 milioni di euro con pretendenti del calibro di Inter e Juventus pronte ad inserirsi.