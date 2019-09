“Gioia Fiorentina, sprofondo Samp“. Titola così Tuttosport in riferimento alla vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria per 2-1. Questa la parte iniziale dell’articolo:

La Fiorentina per ritrovare quella vittoria smarrita da troppo tempo, la Sampdoria per dare continuità al fresco successo sul Torino. Entrambe per dimostrare di non meritare l’etichetta di nonnino decadute e fermamene decise a uscire dal fondo classifica. Ci è riuscita la squadra viola grazie alle reti di Pezzella e Chiesa e ad uno scatenato Ribery che, come già accaduto contro l’Atalanta, com’è uscito la Fiorentina si è spenta, permettendo agli avversari in dieci di accorciare con il neo entrato Bonazzoli. La rimonta doriana, però, non si è completata e così la squadra di Di Francesco si ritrova intima insieme alla Spal, in attesa di affrontare la capolista Inter al prossimo turno.