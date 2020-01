Secondo quanto riporta stamattina Tuttosport, la Fiorentina sarebbe ancora interessata a Lucas Paquetà. Per il quotidiano ci sarebbero stati contatti tra i viola e il Milan nella giornata di ieri. La situazione è piuttosto complicata: il club di Commisso chiede il prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri il prestito secco. Inoltre, se Paquetà dovesse andarsene, il Milan sarebbe costretto a intervenire di nuovo sul mercato per inserire in rosa un altro centrocampista. LA SCHEDA DETTAGLIATA DEL GIOCATORE