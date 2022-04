Tuttosport: la battuta di Infantino non è piaciuta ai tifosi della Juventus

La battuta di Infantino sulla sconfitta della Juventus

"La Fiorentina ha vinto, la Juve no. Bel giorno per esser qui”. Ha scherzato così ieri Gianni Infantino. Tuttosport si concentra sulle parole del presidente della Fifa.

E' vero - si legge - stava scherzando, era a Firenze e si è giocato l'uscita piaciona, l'accondiscendente strizzata d'occhio al pubblico locale, mossa ninja di ogni buon politico, ma Infantino resta sempre un uomo delle istituzioni e quindi la frase è parsa un po' stonata ai tifosi della Juventus che già erano un po' in paranoia per certe discutibili decisioni del signor Irrati di Firenze e poi si sono beccati lo sfottò del presidente della Fifa in persona. La reazione è stata socialmente veemente e ieri Infantino non ha guadagnato nuovi follower tra il popolo bianconero.