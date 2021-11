Tuttosport “istruisce” la Juventus: “Vietato concedere la profondità a Vlahovic”

Vlahovic diventa difficilmente contenibile in progressione

In un articolo incentrato su Dusan Vlahovic, Tuttosport scrive come i difensori della Juventus devono cercare di fermarlo. Prima di tutto non concedendogli la profondità come successo l'anno scorso in occasione del primo gol a Torino. Vedasi anche la rete segnata all'Inter il 15 gennaio 2019.