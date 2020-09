Il mercato della Fiorentina inizia a prendere forma: detto di Bonaventura in dirittura d’arrivo, prosegue il pressing di Pradè su Piatek che ha tanti estimatori in viola. A cominciare da Beppe Iachini, stuzzicato dall’idea di ricomporre la coppia con Kouame, fino al presidente Commisso, convinto che l’attaccante dell’Hertha Berlino possa fare al caso del club grigliato. Non l’unico profilo seguuito in riva al l’Arno – riporta Tuttosport – ma di gran lunga il preferito. La formula proposta è il prestito con il riscatto che diverrebbe obbligatorio in base al numero delle presenze. Le cifre sono quelle fatte dal Corriere dello Sport.

La squadra mercato viola non molla Lucas Torreira dell’Arsenal. Il centrocampista vorrebbe tornare in Serie A e la Fiorentina non intende mollare nonostante la concorrenza del Torino e di altri club inglesi e tedeschi. Da non trascurare la pista che porta a Samuele Ricci dell’Empoli che ai viola piace ma non hanno ancora affondato il colpo per il 2001 che ha diverse pretendenti. In uscita per Dabo c’è un triennale con il Benevento (e Davide Gentile , promettente laterale destro, alla Primavera di Aquilani ). Bloccato al momento il passaggio di Vlahovic al Verona e nel frattempo la Fiorentina continua a fare muro per Milenkovic , il centrale serbo che viene corteggiato dal Milan e non solo.