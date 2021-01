Tuttosport: il Parma ha l’accordo col Milan, la Fiorentina con Conti. E si stringe per Torreira

Su Tuttosport troviamo un aggiornamento importante sulla vicenda che riguarda Andrea Conti. Secondo quanto si legge, la Fiorentina ha l’accordo con il giocatore, ma il Parma ha soddisfatto le richieste del Milan. A questo punto, sta a Conti accettare o rifiutare la destinazione emiliana, oppure alla Fiorentina alzare l’offerta ai rossoneri, per ora ferma al diritto di riscatto. Per Torreira invece il club viola ha in programma di stringere i tempi nei prossimi giorni.

