Tuttosport: i tifosi temono che possa essere l’ultima gara di Italiano

Italiano ha un anno di contratto con clausola da 10 milioni e opzione al 2024 a favore della Fiorentina

E' il giorno di Fiorentina-Juventus, gara in programma alle 20.45. La vigilia è stata carica di tensione, tanto che Vincenzo Italiano ha deciso di annullare la conferenza stampa. "E' una scelta presa in accordo con la società per evitare distrazione e stare concentrati al cento per cento", hanno spiegato dal clan viola mettendo a tacere ipotesi e illazioni, comprese quello relative a qualche contrasto interno.